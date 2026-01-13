Castaños: Yesica Sifuentes inicia trabajos de rehabilitación en La Soledad

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de llevar obras y beneficios a todos los rincones del municipio, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, dio arranque a la obra de rehabilitación de diversas calles del ejido La Soledad, una acción orientada a mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de las y los habitantes de esta comunidad.

Acompañada por ejidatarias y ejidatarios, la Presidenta Municipal destacó que estos trabajos permitirán contar con vialidades en mejores condiciones, facilitando un tránsito más seguro y adecuado, además de contribuir al cuidado de los vehículos de quienes diariamente utilizan estas calles.

"Con una adecuada planeación, trasladamos la maquinaria que se utilizó en la rehabilitación del camino del ejido Palo Blanco hacia el ejido La Soledad, lo que nos permite optimizar recursos y tiempos de trabajo, logrando que más comunidades se vean beneficiadas", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que, aprovechando la presencia de los equipos de trabajo en la zona, se llevaron a cabo acciones complementarias como el cambio de luminarias en mal estado y la limpieza de contenedores de basura, fortaleciendo la seguridad, el orden y el bienestar general de la comunidad.

Durante el recorrido, habitantes del ejido manifestaron que esta obra había sido solicitada desde hace muchos años sin obtener respuesta por parte de administraciones anteriores, por lo que reconocieron y agradecieron que hoy esta petición se convierta en una realidad.

Para finalizar, la alcaldesa reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera cercana a la gente, impulsando acciones que se traduzcan en obras y beneficios reales, asegurando que tanto la zona urbana como las comunidades rurales de Castaños cuenten con mejores condiciones de vida y calles más seguras para todas y todos.