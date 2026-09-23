Club Yankees agradece apoyo de Javier Flores Rodríguez en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— El alcalde Javier Flores Rodríguez entregó la rehabilitación de la cancha de béisbol de la colonia 18 de Febrero, como parte de las acciones que impulsa el gobierno municipal para mejorar los espacios deportivos y brindar instalaciones dignas a niñas, niños y jóvenes.

Durante el evento, el regidor de Deportes, Abdiel Castellanos, explicó que los trabajos realizados incluyeron el desmontaje; acarreo de la malla ciclónica y tubería existente, excavación y retiro de concreto, instalación de postes y soportes intermedios, así como la colocación de nueva malla ciclónica y tubería de soporte.

También se rehabilitó la zona auxiliar de amortiguación mediante trabajos de adecuación y unión de marcos, alcanzando una intervención de aproximadamente 142 metros lineales.

En representación de los beneficiarios, Araly Ortega Valadez, integrante del Club Yankees de San Buenaventura, agradeció al alcalde Javier Flores Rodríguez, al regidor de Deportes y al equipo de trabajo del municipio por el apoyo brindado para mejorar las instalaciones donde entrenan y juegan los pequeños deportistas.

Destacó que el campo representa mucho más que un espacio para practicar béisbol, pues es un lugar donde niñas, niños y jóvenes conviven, aprenden, desarrollan sus habilidades y construyen sus sueños dentro del deporte. A nombre de los integrantes del Club Yankees, managers, padres de familia y jugadores, expresó su reconocimiento por las acciones realizadas para contar con un espacio más seguro y adecuado para la práctica del béisbol infantil.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez reiteró que su administración continuará trabajando en el mejoramiento de los espacios deportivos. "Vamos a seguir trabajando a favor de nuestros jóvenes y de todos los deportistas de San Buenaventura", destacó el alcalde.