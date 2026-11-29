Frontera, Coah.- Porque el fortalecimiento de las familias comienza con lugares seguros donde convivir, ejercitarse y crecer en comunidad, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de arranque para la rehabilitación integral de la cancha de futbolito en la Plaza Bellavista, ubicada en la calle 1 de Mayo, entre Almadén y Zacatecas.

En este evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, ingeniero Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, arquitecto Carlos Thompson González; el coordinador de Sector Mejora, Luis González, así como vecinos y beneficiarios del sector.

La obra incluye la instalación de 424.23 metros cuadrados de pasto artificial, 160 metros cuadrados de pintura vinílica en muros, 85.30 metros lineales de nueva malla ciclónica, resane de áreas dañadas, rehabilitación del tablero de basquetbol y colocación de seis reflectores LED de 500 watts.

Durante su mensaje, Sari Pérez subrayó que rescatar y modernizar los espacios públicos es una prioridad de su gobierno para promover el sano esparcimiento, impulsar el deporte entre la niñez y juventud, y consolidar la unión vecinal en toda la colonia Bellavista y sus alrededores.

Con obras de calidad que responden directamente a las necesidades de la gente, la administración de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú sigue construyendo un mejor entorno para el desarrollo de las familias de Frontera.