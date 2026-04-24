Javier Flores Rodríguez mejora la iluminación en espacios deportivos de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la seguridad y fomentar la actividad deportiva en la comunidad, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó acciones de rehabilitación en espacios deportivos de la colonia Ampliación 18 de Febrero, mediante la instalación de nuevas luminarias.

En la canchita de fútbol y el área techada, se llevó a cabo la colocación de cuatro luminarias LED de 200 watts en el techado, así como la instalación de dos reflectores LED de 800 watts en la cancha, mejorando significativamente la visibilidad durante horarios nocturnos.

Estas acciones se realizan en coordinación con el director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez, como parte de un programa permanente de rehabilitación de espacios deportivos, enfocado en brindar mayor seguridad a las familias y promover entornos adecuados para la convivencia.

Con la modernización del sistema de iluminación, se amplían las oportunidades para la realización de torneos y actividades deportivas, fortaleciendo el tejido social y fomentando estilos de vida saludables entre niños, jóvenes y adultos.

El alcalde destacó que continuar con la mejora de la infraestructura deportiva es una prioridad para su administración, al ser espacios clave para la integración y el bienestar de la ciudadanía.