Rehabilitación de drenaje en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Aunque son trabajos que muchas veces pasan desapercibidos para la ciudadanía, la rehabilitación del drenaje sanitario se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno Municipal de San Buenaventura debido al deterioro de una red con más de cuatro décadas de antigüedad.

El alcalde Javier Flores informó que continuarán las obras de drenaje, pavimentación y recarpeteo que ya se tenían programadas, especialmente sobre el bulevar Humberto Rodríguez, donde recientemente se realizaron reparaciones en distintos tramos afectados.

"Ya son más de 40 años de ese drenaje y pues tiene ya la durabilidad, ya es tiempo de ir actualizando, de ir reparando y vamos a enfocarnos en eso. Son obras que a lo mejor no se ven, pero que son muy necesarias para nuestro municipio", señaló.

El edil explicó que los trabajos más recientes consistieron en la sustitución de aproximadamente 60 metros de tubería dañada, obra que ya fue concluida. Sin embargo, aún quedan pendientes algunas conexiones de descargas domiciliarias para los vecinos del sector.

Gracias al avance alcanzado, el bulevar ya fue reabierto a la circulación vehicular, permitiendo que durante el fin de semana y los próximos días el tránsito fluya con normalidad.

"Por lo pronto ahorita se le está dando vialidad, ya se aperturó el bulevar, pero vamos a continuar trabajando, lo tenemos que hacer, es muy necesario", destacó Flores.

Añadió que el Ayuntamiento mantendrá la coordinación entre las áreas de Obras Públicas y Vialidad para seguir atendiendo los puntos más críticos de la red sanitaria y evitar problemas mayores en el futuro.

El alcalde reiteró que, aunque este tipo de inversiones no siempre son visibles como otras obras de infraestructura, representan una solución de fondo para garantizar mejores servicios y prevenir afectaciones a las familias del municipio.