Avanza al 95% la rehabilitación de rejillas y desagüe en CEFARE

El Gobierno Municipal, a través del Departamento de Obras Públicas, lleva a cabo los trabajos de rehabilitación de rejillas, trincheras y desagüe en el Centro Familiar Recreativo (CEFARE) que ya presentan un avance del 95 por ciento, lo que refleja el compromiso de la administración con la preservación de espacios dignos para las familias fronterenses. Las adecuaciones de este espacio forman parte del compromiso de la alcaldesa Sari Pérez Cantú para garantizar que los ciudadanos cuenten con áreas seguras y adecuadas para la sana convivencia y el esparcimiento.

La edil destacó que una de las prioridades de su gestión es impulsar obras que fortalezcan la integración social y el bien de la comunidad. En este sentido, instruyó a las cuadrillas de Obras Públicas para redoblar esfuerzos y asegurar que el sistema pluvial del CEFARE cuente con los acabados necesarios, maquinaria adecuada para nivelación del terreno y acciones preventivas que reduzcan riesgos de inundación.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, explicó que actualmente se trabaja en las etapas finales de la obra, como el raspado y nivelación de superficies, así como la instalación de las rejillas. Subrayó que la seguridad es un punto central en estas tareas, ya que diariamente acuden al lugar niños, jóvenes y adultos que utilizan las canchas.

Los trabajos contemplan la mejora en la infraestructura pluvial, para facilitar el desagüe de las precipitaciones y mantener las canchas y la pista limpios, ordenados y seguros.

Pérez Cantú reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los distintos departamentos y con la participación de la comunidad, para consolidar proyectos que brinden espacios para una sociedad más unida y saludable.