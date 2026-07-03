Yesica Sifuentes arranca rehabilitación del camino en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio el arranque oficial a la rehabilitación del camino que comunica la cabecera municipal de Castaños con el ejido El Granjeno, obra que abarcará 9.74 kilómetros y busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y las condiciones de traslado para las familias de la comunidad.

La Presidenta Municipal destacó que la obra es resultado del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez y beneficiará a habitantes, productores y emprendedores que diariamente utilizan esta vía para trasladarse por motivos de trabajo, estudio, comercio y atención médica.

Los trabajos contemplan el rastreo del camino, cortes y terraplenes, tendido y compactación de material de revestimiento, ampliación de algunos tramos, nivelación de la superficie y conformación del camino mediante maquinaria especializada para ofrecer una vialidad más resistente y segura.

La inversión considera la aplicación de 15 mil 345.16 metros cúbicos de material y mil 534.52 metros cúbicos de revestimiento, además del uso de maquinaria pesada para la compactación y mejoramiento de toda la superficie de rodamiento.

Sifuentes Zamora señaló que esta vialidad no había recibido una rehabilitación integral desde hace más de siete años, lo que provocó un deterioro que afectó lamovilidad de quienes se desplazan diariamente entre el ejido y la cabecera municipal.

La Alcaldesa explicó que uno de los objetivos es ampliar el ancho del camino en los tramos donde se redujo con el paso del tiempo, para facilitar el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y maquinaria agrícola.

"Estaremos supervisando permanentemente los trabajos junto con la comisión integrada por los propios habitantes del ejido, porque nuestro compromiso es entregar una rehabilitación de calidad que realmente resuelva las necesidades de la comunidad", afirmó.

Finalmente, reiteró que su administración continuará impulsando obras de infraestructura para fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.