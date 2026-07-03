Sari Pérez Cantú entrega el Premio Municipal de Periodismo 2026 en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega del Premio Municipal de Periodismo Frontera 2026, donde reconoció la labor de mujeres y hombres que, con profesionalismo, ética y compromiso, contribuyen a mantener informada a la ciudadanía y a documentar la historia del municipio.

Acompañada por la directora de Comunicación Social, María Antonieta Molano, la Alcaldesa felicitó a las y los galardonados por la calidad de sus trabajos y por su compromiso con un periodismo responsable y objetivo.

En esta edición fueron premiados Daniela Córdova, de El Tiempo de Monclova, en la categoría de Prensa Escrita; Irma de la Garza, de Radio Medios de Monclova, en Radio; Néstor Flores, de RCG, en Televisión; y Francisco García, de Coahuila Informa, en Plataformas Digitales.

Durante la ceremonia también se entregó un reconocimiento al personal de la Dirección de Comunicación Social por su labor para informar a la ciudadanía sobre las acciones, programas y actividades del Gobierno Municipal. Recibieron esta distinción Luis Ibarra Sánchez, Daniel Araiza, Gustavo de la Torre Meléndez y Néstor Jiménez.

En su mensaje, Sari Pérez invitó a las y los periodistas a continuar ejerciendo su profesión con responsabilidad, objetividad y vocación de servicio. Destacó que el periodismo fortalece la participación ciudadana y contribuye a construir una sociedad mejor informada.

La Alcaldesa reiteró que el Gobierno Municipal mantiene un absoluto respeto por la libertad de expresión y reconoció el papel de los medios de comunicación para dar voz a la ciudadanía y registrar el desarrollo de Frontera.