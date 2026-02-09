Módulo de vacunación gratuita en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA. – Como parte de la estrategia de prevención y protección de la salud de las familias castañenses, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con la Secretaría de Salud, instaló un módulo de vacunación gratuita dentro de la estrategia integral de atención y acercamiento de servicios a la población.

Durante esta jornada, se aplicaron de manera gratuita la vacuna SR doble viral (sarampión y rubéola) a personas de 10 a 49 años, así como la vacuna Triple SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) dirigida a niñas y niños de 1 a 6 años, con el objetivo de fortalecer los esquemas de inmunización y prevenir enfermedades contagiosas.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de acercar los servicios de salud a la población, especialmente aquellos enfocados en la prevención de enfermedades, como una medida fundamental para fortalecer el bienestar comunitario.

"Para nuestro gobierno es prioritario impulsar acciones preventivas y facilitar el acceso a los servicios de salud. La vacunación es una herramienta clave para proteger a nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos, por ello acercamos estos módulos a espacios accesibles para la ciudadanía", señaló la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de protección a la salud, impulsada en coordinación con las instancias de salud, que busca llegar a todos los sectores del municipio, especialmente a las familias, la niñez y los grupos más vulnerables.

"Cuidar la salud es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía, por ello continuaremos las acciones preventivas, porque juntos protegemos a nuestras familias y construimos una comunidad más fuerte y saludable", concluyó la edil.