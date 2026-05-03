Javier Díaz mejora vialidades en Saltillo: trabajos en La Hibernia

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación de diversos tramos de pavimento deteriorado en barrios, colonias y avenidas principales de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

A través de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública y el uso de maquinaria especializada, el Gobierno de Saltillo realizó labores de rehabilitación y mantenimiento integral en distintos puntos estratégicos, como parte de la atención que se brinda de manera oportuna a las vialidades que presentaban mayor desgaste en la ciudad.

Acciones de la autoridad

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales rehabilitaron diversos tramos de la carpeta asfáltica deteriorada sobre las calles La Purísima, así como Efraín Siller, a la altura de la colonia La Hibernia.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos trabajos se realizan de manera continua en todos los sectores de Saltillo, sobre todo en zonas con mayor flujo vehicular y aquellas que requieren atención inmediata, con el fin de garantizar traslados más seguros y eficientes para saltillenses y visitantes.

"Con el apoyo incondicional del Gobierno de Coahuila, en Saltillo trabajamos a diario para fortalecer la infraestructura vial y responder a las necesidades más sentidas de la ciudadanía, sobre todo en sus colonias y las avenidas principales para sus traslados", expresó Javier Díaz.

Detalles confirmados

De manera simultánea, cuadrillas de "Aquí Andamos" intensificaron trabajos similares de rehabilitación en diversos tramos de pavimento dañado sobre el bulevar Revolución, entre la calle 7 y el bulevar Mirasierra, al oriente de la capital de Coahuila.

Además, el Ayuntamiento reportó trabajos sobre el bulevar Humberto Cid González, entre los bulevares Eduardo Dávila Garza y Enrique Martínez y Martínez; así como en las calles Chile y Tierra de Fuego, del fraccionamiento Lomas del Refugio; además de las calles Canelas y Ticonazo, de la colonia Federico Berrueto Ramón, al sur de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz subrayó el compromiso de su gobierno de trabajar de forma cercana con la población, escuchar y atender los reportes realizados al ChatBot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, para mantener en óptimas condiciones las vialidades de la ciudad.