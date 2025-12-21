Avanza remodelación de Seguridad Pública en San Buenaventura: 80%

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La remodelación de las instalaciones de Seguridad Pública en el municipio de San Buenaventura registra un avance del 80 por ciento. Obra que permitirá la próxima instalación del Centro de Comando y Control (C2), informó el director de la corporación, Christian Venegas.

El funcionario señaló que se trata de una rehabilitación integral de las instalaciones, mismas que presentaban un rezago importante y requerían mejoras urgentes para fortalecer el trabajo operativo y administrativo de la corporación.

"Probablemente el alcalde Javier Flores Rodríguez anunciará la obra el próximo año, ya que al inicio de 2026 tendremos el arranque del C2 en el municipio y esto nos ayudará mucho para la vigilancia y el monitoreo de las cámaras que se estarán instalando tanto en la zona urbana como en la zona rural", expresó.

Venegas destacó que la puesta en marcha del C2 representará un avance significativo en materia de seguridad, al permitir un monitoreo más eficiente y una mejor coordinación en las acciones de prevención y atención de incidentes.

Finalmente, indicó que contar con instalaciones dignas y funcionales también impactará de manera positiva en el desempeño del personal, al incentivar a los elementos a brindar un mejor servicio a la población y reforzar la confianza ciudadana en la corporación.