Inicia Sari Pérez Cantú obra de agua potable en Frontera

FRONTERA, COAH.- Con una inversión destinada a fortalecer los servicios básicos en la colonia Sierrita, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio inicio a la obra de reposición de diámetro en la red de agua potable de la calle Occidental, proyecto que contempla la renovación de 240 metros de tubería y la sustitución de 36 tomas domiciliarias.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre las calles La Cruz y De la Cruz, donde se ampliará el diámetro de la infraestructura hidráulica con el objetivo de mejorar la presión y eficiencia en el suministro de agua para las familias del sector.

De acuerdo con el proyecto, las cuadrillas realizarán la apertura de zanjas para instalar tubería de alta resistencia y efectuar las revisiones técnicas necesarias que garanticen el correcto flujo del agua en la red.

Además, la obra contempla la colocación de llaves de control para regular el suministro y la reposición del pavimento en las áreas intervenidas, con el fin de mantener la funcionalidad de la vialidad una vez concluidos los trabajos.

El director de Obras Públicas, Luis Alfonso González Garza, junto con personal técnico de Aguas y Saneamiento, supervisará cada una de las etapas para asegurar la calidad de la ejecución.

Vecinos del sector agradecieron la atención a las solicitudes planteadas para mejorar el servicio de agua potable y las condiciones de la calle. 'Frontera avanza cuando trabajamos en equipo; modernizar las líneas de agua es asegurar el futuro de nuestras colonias', expresó la alcaldesa Sari Pérez Cantú durante el arranque de la obra.