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Coahuila

Sara Pérez Cantú entrega obra de recarpeteo en Frontera

La obra de recarpeteo abarcó 2,900 metros cuadrados, mejorando la movilidad en la colonia Huizachal.

Por Staff / La Voz - 27 septiembre, 2026 - 07:38 a.m.
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      FRONTERA, Coahuila.- El gobierno municipal de Frontera entregó la obra de reparación y recarpeteo de la calle Josefina Flores, en la colonia Huizachal, una vialidad de tránsito frecuente que fue rehabilitada en atención a peticiones vecinales.

      Los trabajos abarcaron una superficie de 2 mil 900 metros cuadrados en el tramo comprendido entre las calles Nopalera y Despachadores, con una inversión pública de 1.5 millones de pesos. La intervención incluyó tareas de fresado, perfilado, aplicación de emulsiones, tendido de nueva carpeta asfáltica y renivelación de la superficie de rodamiento.

       

      La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que la obra responde de manera directa a los compromisos asumidos con los habitantes de la zona para mejorar la movilidad e infraestructura urbana.

      "Cuando una familia nos plantea una necesidad, nuestra responsabilidad es escuchar, dar seguimiento y buscar la manera de atenderla. Así queremos seguir trabajando en Frontera: cerca de la gente y con resultados", afirmó Pérez Cantú.

       

      La edil subrayó que la atención a las demandas de las colonias se mantiene como un eje prioritario de la administración local, mediante obras públicas enfocadas en resolver rezagos viales en los distintos sectores del municipio.

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