Vecinos de Frontera reportan agua con coloración anormal

Baja presión y agua turbia, con una apariencia que vecinos comparan con chocolate, se registra en distintos sectores de Frontera, situación que comenzó después de una falla en el sistema de agua reportada la semana pasada.

Los reportes ciudadanos señalan afectaciones en colonias como La Borja, Occidental, 16 de Septiembre y sectores cercanos al libramiento, donde habitantes aseguran que el agua llega en poca cantidad y con una coloración considerablemente oscura.

A través de redes sociales, vecinos han compartido fotografías de recipientes con agua de tonalidad café y han advertido sobre la condición del líquido, principalmente para actividades relacionadas con el consumo, preparación de alimentos y aseo personal.

En uno de los reportes, un habitante de la colonia 16 de Septiembre, en el sector de la Occidental, señaló que el agua comenzó a salir "muy turbia", por lo que pidió revisar la situación antes de utilizarla para lavar trastes o realizar actividades de higiene.

Otros vecinos de La Borja también reportaron agua con una tonalidad similar, mientras que habitantes de distintos puntos señalaron que el problema se suma a la baja presión, por lo que el suministro llega con poca fuerza a los domicilios.

La situación se presenta luego de una falla registrada durante la semana pasada, que habría afectado el servicio en diferentes colonias del municipio y que continúa generando reportes entre los usuarios.

Ante la presencia de agua con una coloración anormal, los habitantes han solicitado a SIMAS Monclova-Frontera revisar las condiciones del suministro y explicar las causas de la turbiedad, así como informar cuándo quedará restablecido el servicio en condiciones normales.

Mientras persista la coloración, los reportes ciudadanos plantean preocupación particularmente por el uso del agua para consumo, preparación de alimentos y aseo personal, por lo que esperan información oficial del organismo operador.