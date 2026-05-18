Minero Damián Castilleja enfrenta crisis de salud en Sabinas: su esposa pide apoyo

Ante la complicada situación médica que enfrenta un trabajador minero de la Región Carbonífera, Edith Margarita Ibarra Hernández solicitó el apoyo de la ciudadanía para poder atender a su esposo, Damián Castilleja Daniel, quien permanece postrado en cama debido a un severo padecimiento pulmonar derivado, presuntamente, de años de exposición al carbón.

La mujer explicó que el estado de salud de su esposo se agravó luego de que se desvaneciera mientras laboraba, por lo que fue trasladado de emergencia desde Nueva Rosita hacia Sabinas para recibir atención médica. Indicó que los especialistas le informaron que el paciente sufrió un paro cardiaco e infarto, además de presentar un daño irreversible en los pulmones, los cuales prácticamente dejaron de funcionar.

De acuerdo con el diagnóstico médico, el deterioro estaría relacionado con las condiciones de trabajo en la empresa Minera Carbonífera Los Gemelos, donde Damián Castilleja Daniel desempeñó labores durante varios años. Actualmente depende de oxígeno de manera permanente y no puede caminar, hablar ni realizar actividades básicas por cuenta propia.

Edith Margarita Ibarra Hernández señaló que, debido a la gravedad de la situación, debe permanecer al cuidado de su esposo las 24 horas del día, lo que le impide buscar empleo para sostener a la familia. Reconoció que atraviesan por una crisis económica y que requieren ayuda tanto para la atención del paciente como para cubrir necesidades básicas del hogar.

Finalmente, la esposa del minero destacó que Damián Castilleja Daniel siempre fue un trabajador responsable y comprometido con su labor. Para quienes deseen brindar algún tipo de apoyo, informó que la familia reside en la colonia Nuevo Amanecer, sobre la calle Alexander Fleming #1380, en el municipio de Sabinas.