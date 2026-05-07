Juan Manuel Sánchez destaca la salud de las mujeres en Castaños

Castaños, Coah. - Como parte de las acciones permanentes encaminadas al cuidado y prevención de la salud de las mujeres, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la entrega de resultados de estudios de mastografía realizados a mujeres del municipio y comunidades rurales.

Durante el evento realizado este jueves, autoridades municipales encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Sánchez, junto a autoridades sanitarias, destacaron la importancia de mantener una estrecha coordinación entre dependencias, instituciones y organismos que permitan acercar campañas y servicios médicos preventivos a la población.

Durante la jornada se reconoció el trabajo y compromiso de quienes forman parte de las acciones de promoción y prevención de la salud, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil que se han sumado decididamente a estos esfuerzos para que este tipo de campañas puedan realizarse exitosamente, permitiendo contar con espacios adecuados y atención digna para las personas que requieren servicios médicos preventivos.

Asimismo, las autoridades reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones preventivas, al señalar que la detección oportuna continúa siendo una de las herramientas más importantes para proteger la salud y atender enfermedades a tiempo, permitiendo mejores resultados y una mejor calidad de vida para las pacientes.

Las autoridades expresaron además sus mejores deseos para que los resultados entregados fueran favorables para cada una de las beneficiarias, reconociendo también la responsabilidad y compromiso de las mujeres que participaron en esta jornada de prevención y cuidado de la salud.

En el evento también se contó con la presencia de Violeta Nuño Valle, quien compartió un mensaje y testimonio con las asistentes, fortaleciendo la importancia de la detección temprana y del cuidado integral de la salud.