Recolección de basura en Frontera se normaliza tras reparaciones

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Servicios Primarios retomó de manera normal el servicio de recolección de basura en el municipio de Frontera, luego de que fueran reparados los camiones recolectores que se habían descompuesto tras la temporada de mayor carga de trabajo registrada en el mes de diciembre.

El director de la dependencia, Raúl Cárdenas Leija, dio a conocer que fue el sábado al mediodía cuando lograron sacar del taller el último camión recolector, lo que permitió que ese mismo día se trabajara el turno de segunda, así como ambos turnos el domingo, con el objetivo de avanzar en el rezago.

"Este lunes por la mañana salieron los cuatro camiones para dar el servicio a los diferentes sectores de Frontera. Tenemos basura atrasada por recolectar, lo que se juntó durante el fin de semana, pero ya está operando el sistema y para las tres de la tarde se cumplen los objetivos", explicó.

Cárdenas Leija señaló que durante el fin de semana se presentó quema de contenedores en la colonia Occidental, derivado de la saturación, situación que lamentó, ya que en lugar de reportar el problema a Servicios Primarios, algunas personas optan por incendiarlos, lo que provoca mayores daños y afecta aún más el servicio.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación relacionada con la recolección de basura y evitar acciones que puedan generar riesgos o retrasos en la atención de los servicios públicos.