Malos olores en colonia Occidental llevan a reubicación de animales

Catorce animales de granja fueron retirados de una vivienda de la colonia Occidental, luego de que vecinos reportaran malos olores derivados de su permanencia dentro de la zona urbana.

Alejandro Sánchez, director de Ecología de Frontera, informó que se trataba de 12 cerdos y dos vacas que permanecían en el patio de una casa.

Explicó que los animales no se encontraban sueltos ni representaban un problema por deambular en la vía pública; sin embargo, su presencia dentro de la mancha urbana generaba molestias por los olores, por lo que se notificó al propietario para solicitar su reubicación.

"Se les da un plazo para reubicación", explicó el funcionario.

Sánchez señaló que el propietario cumplió con el plazo establecido por el Municipio, por lo que los animales ya fueron retirados del domicilio y trasladados a otro lugar.

El Director de Ecología indicó que existen otros casos similares en distintos sectores de Frontera, relacionados con la presencia de animales de granja dentro de zonas habitacionales.

Mencionó que recientemente también se logró la reubicación de otro caso registrado en las inmediaciones de la Clínica 85, en la colonia Roma.

Además, actualmente se da seguimiento a un reporte relacionado con gallos en la colonia Borja, donde recientemente fue notificado el propietario.

Sánchez indicó que personal de Ecología continuará atendiendo este tipo de reportes y dando seguimiento a los casos para buscar que los animales sean reubicados fuera de la mancha urbana.