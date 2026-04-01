Autoridades se reúnen en Cuatro Ciénegas para fortalecer la seguridad

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El municipio de Cuatro Ciénegas fue sede de una importante reunión de trabajo en materia de seguridad, en la que participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno de la región Centro-Desierto.

Este encuentro forma parte de las mesas de trabajo por la paz, espacios estratégicos donde se coordinan acciones, se comparte información y se da seguimiento puntual a las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad en los municipios.

Al respecto, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de estas reuniones para consolidar una estrategia coordinada entre las distintas corporaciones, especialmente durante el actual periodo vacacional de Semana Santa.

"Para nuestro municipio, la seguridad es una prioridad permanente. Ser sede de estas mesas de trabajo reafirma nuestro compromiso de sumar esfuerzos con todas las instituciones para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias y de quienes nos visitan en esta temporada", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que la coordinación interinstitucional permite actuar de manera más eficaz en la prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad, fortaleciendo así la confianza ciudadana.

En la reunión participaron direcciones de seguridad pública municipales de la región centro-desierto, la Fiscalía General del Estado, delegados en materia de seguridad, áreas de inteligencia, así como fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

De esta manera se refrenda el compromiso de trabajar de manera conjunta con las distintas instancias para mantener condiciones de paz, orden y seguridad en beneficio de toda la región.