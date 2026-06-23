Sari Pérez Cantú encabeza reunión de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAH.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en la Reunión Interregional de la Mesa de Paz, realizada en Frontera y encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad y preservar la tranquilidad de las familias de la región.

Durante el encuentro, la Presidenta Municipal dio la bienvenida a representantes de corporaciones e instituciones federales, estatales y municipales, y destacó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar los retos en materia de seguridad. "Su presencia aquí es testimonio de una convicción que tenemos en Coahuila: la seguridad y la paz se construyen en equipo; ninguna institución puede enfrentar sola los retos que tenemos por delante", afirmó.

La reunión contó con la participación de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Preventiva del Estado (PPE), Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Civil Coahuila (PCC), Centro Nacional de Inteligencia, Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM), Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y Policía Violeta, además de representantes de municipios de la región.

Durante la mesa de trabajo se revisaron acciones de coordinación y estrategias orientadas al fortalecimiento de la seguridad regional.

Pérez Cantú reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en la implementación de políticas de seguridad basadas en la coordinación institucional y la prevención. "Ha impulsado una estrategia basada en la coordinación, la prevención y el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad; gracias a ese esfuerzo conjunto, hoy nuestro estado se mantiene entre los más seguros", señaló.

Al concluir la reunión, la alcaldesa destacó la labor que realizan diariamente los cuerpos de seguridad y reiteró la importancia de mantener el trabajo conjunto entre corporaciones e instituciones. "La seguridad es uno de los temas que más valoran las y los ciudadanos porque de ella depende la tranquilidad de sus hogares, la confianza para emprender, para estudiar y para trabajar", expresó.

La alcaldesa reiteró que Frontera continuará fortaleciendo la colaboración con los tres órdenes de gobierno para consolidar las condiciones de seguridad y paz en la región.