Anuncian revisión de iglesia tras accidente eléctrico en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Protección Civil de Frontera anunció que realizará una revisión a las instalaciones de la iglesia donde una persona resultó electrocutada el pasado martes, con el fin de determinar las causas del incidente y prevenir nuevos riesgos tanto para trabajadores como para la ciudadanía.

El director de la dependencia, Abraham Palacios, informó que aunque el programa regular de inspección a templos religiosos está contemplado para los meses de junio o julio, debido a la gravedad de lo ocurrido se adelantará la revisión y se emitirán las recomendaciones correspondientes. Señaló que se llevará a cabo una investigación para conocer cómo y por qué sucedieron los hechos. "Todo lo que corresponde a obras públicas y a los trabajos que se estaban realizando debe analizarse, ya que nosotros no teníamos conocimiento de dichas labores. Es necesario revisar las causas del incidente y evitar que continúen los riesgos, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general", expresó.

Palacios indicó que primero se evaluarán las condiciones del inmueble antes de determinar si procede una clausura o la aplicación de alguna sanción a los responsables. Añadió que estas revisiones también se extenderán a otros templos ubicados en el municipio de Frontera en fechas próximas. El incidente ocurrió la tarde de este martes, cuando un obrero de la construcción estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica de alto voltaje mientras realizaba trabajos de pintura en un domicilio de la colonia Occidental, lo que generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

El trabajador, identificado como José Reyes, se encontraba pintando en el segundo nivel de la vivienda cuando el rodillo con extensión metálica que utilizaba hizo contacto accidental con cables de alta tensión. La descarga, estimada en aproximadamente 440 voltios, atravesó su cuerpo ingresando por ambas manos y saliendo por el pie derecho, provocándole quemaduras de segundo grado y severas afectaciones físicas.