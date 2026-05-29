Inician revisión de infraestructura escolar en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Tras recientes incidentes relacionados con infraestructura escolar, autoridades sindicales y educativas comenzaron una revisión preventiva en jardines de niños de San Buenaventura para detectar posibles áreas de riesgo dentro de los planteles.

Durante una reunión sostenida con secretarios generales, se acordó priorizar la seguridad de alumnos y personal docente, solicitando a directivos reportar cualquier desperfecto o zona peligrosa para canalizarla a las autoridades correspondientes.

"Tenemos que ir siempre un paso adelante, priorizar cuáles son las áreas de riesgo que puedan tener en sus centros de trabajo y que nos lo hagan saber para mandarlo a las autoridades correspondientes", señalaron.

Entre las medidas que podrían implementarse está el acordonamiento temporal de juegos infantiles o estructuras dañadas, además del apoyo de Protección Civil para realizar inspecciones y emitir recomendaciones.

"Nos pediría acordonar alguno de los juegos de los planteles o pedirle apoyo a Protección Civil; es lo que estamos haciendo, revisar cuáles son las áreas de riesgo para poder tomar las decisiones correctas", explicaron.

Las acciones abarcan nueve jardines de niños en San Buenaventura y un total de 17 planteles en toda la región, donde se busca prevenir accidentes y garantizar espacios seguros para los menores.

Autoridades educativas reiteraron que estas revisiones forman parte de una estrategia preventiva para atender oportunamente cualquier situación que represente un peligro para estudiantes y trabajadores.