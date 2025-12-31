José Ibarra Guajardo inicia revisión de taxis en Frontera para garantizar seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera se prepara para iniciar la revisión físico-mecánica de las unidades de taxi y la renovación del tarjetón municipal a partir de los primeros días de enero, así lo informó su titular, José Ibarra Guajardo.

Si bien el Reglamento de Tránsito establece que estas revisiones se realizan tradicionalmente durante marzo y abril, el funcionario señaló que es fundamental que los concesionarios, choferes y secretarios generales mantengan en regla su documentación y garanticen un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía.

"Invito a quienes tengan vencida su licencia a actualizarla y que, tan pronto inicie el año, acudan a renovar su tarjetón de identidad, que tiene vigencia de un año", apuntó.

Ibarra Guajardo explicó que el formato del tarjetón ha cambiado, por lo que es necesario que los operadores acudan a realizar su trámite directamente ante la dependencia municipal.

Actualmente, se cuenta con un padrón de 224 concesiones de taxi, aunque el número de choferes suele variar debido a que algunos se retiran o cambian de actividad. Durante 2025, detalló, se expidieron alrededor de 400 tarjetones de identidad en Frontera.

El director reiteró la importancia de que las unidades se mantengan en óptimas condiciones mecánicas y que los operadores ofrezcan un manejo responsable, con el propósito de brindar un transporte confiable a la población.