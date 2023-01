"Ricardo es libre de hacer lo que quiera"

SALTILLO, COAH.- Ricardo Mejía bermeja tiene derecho a hacer lo que quiera y si decidió salir del Partido Morena para postularse como candidato a la gobernatura de Coahuila por el PT, fue su elección; así lo manifestó la Diputada Lizbeth Ogazón.

La legisladora local de Morena destacó que el ahora ex Sub Secretario de Seguridad Federal ni muchos otros más estaban bajo coerción en su partido y son libres de hacer lo que decidan: "El presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo mencionó, Ricardo ni adiós dijo, o al menos esa fue la impresión que le dio a nuestro presidente e igual a los compañeros que forman parte del movimiento".

De igual manera, Ogazón insistió: "Todos tienen la libertad de marcharse cuando quieran si ya no les convencen los ideales de Morena, ellos se pueden irse a cualquier otro partido tan y como lo hizo Ricardo Mejía Berdeja".

La Diputada reiteró que el ex funcionario federal decidió ir por otro partido y por otra puerta para no acatar los resultados de las encuestas que se realizaron al interior de la militancia: "No quiso ceñirse a una encuesta que aparte él firmó y en un principio dijo estar de acuerdo con el procedimiento previo a que salieran las encuestas, y después sale a decir que no, pero él está en la libertad de hacer lo que quiera e irse al partido que se quiera ir".

Ricardo Mejía Berdeja renunció la tarde del 13 de enero al cargo de subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México con el objetivo de buscar la gubernatura de Coahuila de la mano del Partido del Trabajo (PT).

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: "Se fue Ricardo Mejía, ahora si que, no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel".