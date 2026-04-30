Reunión en Frontera para prevenir gusano barrenador en ganado

FRONTERA, COAHUILA.- Ante la alerta por la detección de un caso de gusano barrenador en un animal del municipio de Castaños, la Dirección de Fomento Agropecuario de Frontera sostuvo una reunión con comisariados ejidales para reforzar las medidas de prevención y evitar la propagación de esta plaga que representa un riesgo para el ganado.

El director de Fomento Agropecuario, Ricardo Rodríguez, informó que durante esta semana personal de la Secretaría de Agricultura visitó el municipio para entregar material informativo sobre las acciones preventivas que deben aplicarse en ranchos y ejidos, especialmente entre los productores ganaderos.

Explicó que este miércoles 29 de abril trascendió la detección de un caso en Castaños, lo que encendió las alertas en la región, por lo que este jueves se convocó a los seis comisariados ejidales de Frontera, entre ellos Ejido Frontera, Fresnillo, Pozuelos, Ocho de Arriba, Pozos de Abajo y otras comunidades rurales.

Durante el encuentro se entregaron 20 folletos a cada comisariado para que sean redistribuidos entre los ganaderos, con el objetivo de que conozcan las recomendaciones necesarias para prevenir la presencia del gusano barrenador en sus animales.

Rodríguez señaló que una de las principales medidas consiste en atender de inmediato cualquier herida que presente el ganado, ya que este tipo de lesiones son aprovechadas por la mosca para depositar sus larvas.

"La recomendación es que si ven a un animal que trae una herida se tiene que tratar de inmediato, ponerle un cicatrizante o un insecticida alrededor para que la mosca no pueda depositar ahí, como acción preventiva", explicó.

Añadió que la coordinación entre autoridades y productores será clave para evitar que esta problemática se extienda hacia Frontera y otros municipios cercanos, por lo que pidió a los ganaderos mantenerse atentos y reportar cualquier caso sospechoso.