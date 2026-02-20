Richards Estrada defiende sanciones a oficial en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Luego de los señalamientos hechos por los padres del oficial fallecido José Enrique Venegas, el director de la corporación de Seguridad Pública en Cuatro Ciénegas, Richards Estrada, aseguró que las sanciones aplicadas al elemento se realizaron conforme al reglamento interno y rechazó que haya existido acoso laboral.

El funcionario explicó que en dos ocasiones el oficial se quedó dormido en su punto de vigilancia, por lo que se le impusieron más horas de labor como medida disciplinaria, tal como lo establece la normativa. Señaló que este tipo de correctivos no son exclusivos de un solo elemento, sino que se aplican de manera general a todo el personal que incurre en faltas durante su servicio.

"Si un elemento abandona el servicio, anda mal uniformado o no cumple con la presentación adecuada, se elaboran boletas de arresto que tienen que cumplir. El reglamento aplica a nivel nacional", expresó, al subrayar que las disposiciones están claramente establecidas.

Esto luego de que Isael Venegas González y Yuvisela Vázquez Rodríguez, padres del oficial, lo acusaran públicamente de ejercer acoso laboral contra su hijo y señalaran que dicha situación influyó en el deterioro de su salud hasta derivar en su fallecimiento.

Ante ello, Estrada dijo mantenerse tranquilo respecto a su actuar e invitó a los familiares a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o ante la Presidencia Municipal de Cuatro Ciénegas, a fin de que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes.

Asimismo, mencionó que hay otros elementos que han manifestado su intención de presentar denuncias, ya que —según indicó— fueron señalados en videos difundidos en redes sociales sin haber tenido participación en los hechos. Consideró que lo más adecuado es que cualquier inconformidad se formalice por las vías legales y no únicamente a través de publicaciones en redes sociales.