Richards Estrada reporta baja en venta de drogas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, Coah.- La venta de drogas en Cuatro Ciénegas registra una disminución, al grado de que Seguridad Pública municipal tiene entre dos y tres semanas sin detectar movimiento relacionado con esta actividad.

Richards Estrada, director de Seguridad Pública, señaló que mantienen los recorridos y vigilancia para inhibir la distribución de sustancias, con resultados favorables en las últimas semanas. "Ya se ha bajado bastante lo que es la venta de drogas dentro de nuestro municipio", afirmó.

El funcionario explicó que, aunque anteriormente se detectaba mayor movimiento relacionado con la distribución de drogas, actualmente los reportes han disminuido. A la par, reconoció que persiste el consumo de sustancias entre menores de edad, situación que ya fue abordada en una reunión de Cabildo con el alcalde Víctor Leija Vega y autoridades relacionadas con la atención a las mujeres.

Estrada señaló que durante la semana pasada también se registraron cinco casos de violencia familiar, cuyos involucrados fueron canalizados al Centro de Empoderamiento para las Mujeres, en Frontera. Los expedientes fueron turnados al Ministerio Público para que se determinaran las acciones correspondientes y se diera seguimiento a los casos.

En otro hecho, el director de Seguridad Pública informó sobre un accidente ocurrido el martes, en el que una persona resultó lesionada. De acuerdo con el reporte, el conductor involucrado circulaba en estado de ebriedad, omitió un señalamiento de alto e impactó otro vehículo para posteriormente terminar contra un portón. El accidente también involucró a una persona de la tercera edad, quien resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a Monclova para recibir atención médica.

La víctima presentó una fractura expuesta y hemorragia en una pierna, por lo que requirió atención especializada. Estrada reiteró que Seguridad Pública mantiene los recorridos de vigilancia en el municipio para prevenir delitos y atender los reportes que se presentan.