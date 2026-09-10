Canacintra se opone al pase turístico de Nuevo León que afecta a Coahuila

SALTILLO, COAH.- El pase turístico establecido por Nuevo León representa una medida que podría obstaculizar la movilidad y afectar la relación comercial con Coahuila, además de vulnerar el derecho al libre tránsito, consideró Arturo Reveles, presidente de Canacintra Región Sureste.

El dirigente empresarial informó que el organismo abordó el tema durante una reunión de su mesa directiva, en la que se acordó fijar una postura de rechazo a la disposición, en línea con el posicionamiento del gobernador de Coahuila y otros sectores de la sociedad.

Reveles calificó el mecanismo como anticonstitucional al argumentar que el artículo 11 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a transitar libremente por el territorio nacional.

A su juicio, uno de los principales riesgos es que la medida pueda propiciar actos de acoso o incluso extorsión por parte de elementos de policía y tránsito de Nuevo León y de los municipios.

Señaló que las posibles afectaciones no se limitarían al sector industrial, pues también podrían alcanzar a habitantes de Saltillo y de otras zonas de Coahuila que se desplazan diariamente hacia Nuevo León por motivos laborales, comerciales, turísticos o para utilizar el aeropuerto.

"Más allá de beneficiar el intercambio comercial que ya tenemos con Nuevo León y la movilidad por turismo, por ir al aeropuerto y por muchas cosas, obviamente nos afecta con la posibilidad incluso de que policía y tránsito de Nuevo León, de los municipios, pueda extorsionar incluso a nuestra sociedad", señaló.

Aunque Canacintra Región Sureste no tiene representación en Nuevo León, Reveles adelantó que buscarán recurrir a la dirigencia nacional del organismo para que intervenga y emita un pronunciamiento contra la medida.

El presidente empresarial también advirtió que podrían registrarse consecuencias económicas si transportistas o empresarios consideran riesgoso desplazarse hacia Nuevo León y deciden disminuir sus operaciones en ese mercado.

"Si lo ven riesgoso, pues sí pudieran en todo caso decir: "pues ya no vamos al mercado Nuevo León". Creo que al mediano o largo plazo, si eso no se arregla, sí pudiera tener una afectación", explicó.

No obstante, estimó que las repercusiones económicas podrían resultar más significativas para Nuevo León, debido a la estrecha conexión comercial y de movilidad que existe con Coahuila.

Reveles reiteró que Canacintra Región Sureste se suma a los sectores que han expresado cuestionamientos al pase turístico y llamó a encontrar una alternativa que permita mantener la movilidad entre ambas entidades sin establecer restricciones que afecten esa relación.