Detectan nuevo caso sospechoso de rickettsia en Frontera

Un nuevo caso sospechoso de rickettsia fue detectado en la colonia Colosio, donde personal de Salud Municipal acudirá al domicilio del paciente para reforzar las medidas preventivas.

Miguel Sánchez Leija, director de Salud de Frontera, informó que el paciente fue atendido inicialmente en la Clínica 9, donde comenzó tratamiento debido a que presentó fiebre y factores de riesgo relacionados con la enfermedad.

Explicó que personal de Epidemiología realizará el estudio correspondiente y tomará una muestra para determinar si se trata de un caso de rickettsia. El resultado podría tardar entre tres y cinco días.

Mientras se obtiene la confirmación, el tratamiento ya fue iniciado, debido a las condiciones que presenta el paciente y como medida preventiva ante la sospecha de la enfermedad.

Sánchez Leija señaló que personal de Salud acudirá al domicilio ubicado en la colonia Colosio para revisar las condiciones del lugar y brindar orientación a la familia sobre las acciones que deben realizar para reducir los factores de riesgo.

Indicó que continuarán las labores de prevención en distintas colonias mediante descacharrización, fumigación y recomendaciones para mantener limpios los patios, eliminar acumulaciones de agua, deshierbar y mantener a las mascotas bajo tratamiento contra las garrapatas.

El funcionario señaló que en lo que va del año se han identificado alrededor de 20 casos sospechosos de rickettsia en Frontera, de los cuales cinco han sido confirmados.

Precisó que también permanecen pendientes algunos resultados de estudios realizados anteriormente, entre ellos los correspondientes a dos menores que habían sido atendidos y evolucionaban favorablemente, según la información que recibió de sus familiares.