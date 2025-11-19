CANACO Sabinas lanza rifa de automóvil en banquetazo comercial

SABINAS, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas ha iniciado la distribución de 100,000 boletos para la rifa de un automóvil último modelo, que se llevará a cabo la noche del próximo sábado 6 de diciembre. El sorteo tendrá lugar al concluir el tradicional banquetazo comercial, evento que cada año reúne a comerciantes y familias de la región. Así lo confirmó Guillermo Lazarín Soto, presidente de la CANACO.

El dirigente empresarial detalló que en esta edición participarán 80 comerciantes afiliados a la cámara, quienes ofrecerán promociones y descuentos especiales durante la jornada. Además, se contará con la presencia de alrededor de 60 comercios ambulantes instalados en el primer cuadro de la ciudad, principalmente sobre la Calle Madero, lo que garantiza una amplia variedad de productos y servicios para los asistentes.

Lazarín Soto hizo un llamado a la ciudadanía interesada en sumarse a esta celebración para que se acerquen a las oficinas de la Cámara de Comercio, donde podrán obtener mayor información sobre la dinámica del evento y la forma de participar en la rifa. El objetivo, señaló, es fortalecer la relación entre comerciantes y consumidores, incentivando la economía local mediante actividades atractivas y accesibles.

El tradicional banquetazo comercial se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas en Sabinas, pues además de las ofertas y promociones, brinda un espacio de convivencia familiar y comunitaria. La rifa del automóvil representa un incentivo adicional que busca premiar la confianza y preferencia de los clientes hacia el comercio organizado.

Finalmente, el presidente de la CANACO reconoció que se espera una derrama económica superior a los 20 millones de pesos durante esta nueva edición. Con ello, se reafirma la importancia del evento como motor de desarrollo para la ciudad y como muestra del compromiso de los comerciantes locales con el crecimiento económico y la unidad comunitaria.