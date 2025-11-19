Sabinas se prepara para festejos guadalupanos: 46 rosarios en honor a la Virgen

SABINAS, COAH.- La comunidad católica de Sabinas se encuentra en plena preparación para los festejos guadalupanos, participando activamente en el tradicional rezo de los 46 rosarios dedicados a la Virgen de Guadalupe. El padre Romeo Sánchez García, párroco de la Iglesia de Guadalupe, extendió la invitación a la feligresía para unirse a esta práctica espiritual que concluirá el 11 de diciembre, como antesala de la gran celebración del día 12. Este año, la conmemoración adquiere un significado especial al cumplirse el 494 aniversario de la aparición de la Virgen en el cerro del Tepeyac, enmarcado además en el Año Jubilar 2025.

Tras culminar los 46 días de oración, la parroquia dará inicio al novenario en diciembre, fortaleciendo aún más la preparación espiritual de la comunidad para recibir a la Virgen de Guadalupe. Con ello, se busca que los fieles vivan con mayor profundidad la devoción y el mensaje guadalupano, que ha sido símbolo de fe y unidad para generaciones enteras.

El padre Sánchez García, quien recientemente asumió su ministerio en Sabinas, destacó la calidez de la feligresía y la organización con la que se han sumado a esta tradición. Señaló que la participación de los distintos sectores, capillas y parroquias refleja el compromiso de la comunidad con su fe y con la preservación de las costumbres religiosas que fortalecen la identidad local.

La tradición de los 46 rosarios tiene un profundo simbolismo, pues cada cuenta representa una de las estrellas que adornan el manto de la Virgen de Guadalupe. A través de esta práctica, los fieles no solo rezan, sino que también reflexionan sobre el significado de la devoción mariana, encontrando en ella un espacio de encuentro espiritual y comunitario.

Los rezos se realizan en distintos templos y capillas de la ciudad, con horarios establecidos para facilitar la participación de los fieles. En la parroquia de Guadalupe se rezará de lunes a sábado a las 6:00 p.m. y los domingos a las 5:00 p.m.; en la capilla del Sagrado Corazón de lunes a sábado a las 5:00 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m.; en la Sagrada Familia de lunes a sábado a las 5:00 p.m. y los domingos al mediodía; mientras que en la capilla de Fátima se rezará de lunes a viernes a las 5:00 p.m. y los domingos a las 7:00 a.m. Con esta organización, la comunidad de Sabinas se prepara con fervor para honrar a la Virgen de Guadalupe en su día.