Miguel Castillo Morales toma protesta como encargado del INE en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- En una Sesión Extraordinaria realizada este miércoles en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Miguel Castillo Morales tomó protesta como Encargado del Despacho de la Vocalía Ejecutiva, quedando al frente de los trabajos preparatorios para el Proceso Electoral Concurrente 2025–2026.

¿Qué ocurrió?

Al dirigir su primer mensaje en el cargo, Castillo Morales señaló que el instituto atraviesa "un ligero ajuste de tuercas" en su ruta hacia la jornada electoral del 7 de junio de 2026, enfatizando que los cambios internos responden a un proceso estratégico y no a decisiones improvisadas. Sostuvo que las modificaciones buscan reforzar la estabilidad del organismo y asegurar la continuidad operativa.

¿Quién es Miguel Castillo Morales?

En referencia al perfil del nuevo encargado, Miguel Castillo lleva al menos 17 años de servicio en el INE y recientemente se desempeñó como Vocal de Organización Electoral en la Junta Local. Su paso por distintas áreas le ha permitido coordinar operaciones, formar equipos y participar en diversas elecciones federales y locales.

Asimismo, durante la sesión se formalizó la designación de nuevos encargados de despacho en varias vocalías y Juntas Distritales. Entre ellos: Adán Giovanni Laguna López, en Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local. Jesús Francisco Félix Durán, en la Coordinación Operativa de la Junta Local. Valeria García Cordero, como Vocal Secretaria de la 01 JDE. Selene Montero Espericueta, en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 01 JDE. Jair Gustavo Ramírez Navarrete, en Organización Electoral de la 01 JDE. Amon Ra Fuentes Limones, en la Vocalía Secretarial de la 02 JDE. Claudia Elena Minor Castañeda, en Organización Electoral de la 03 JDE. Perla Yadira Reyna Niño, en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 08 JDE. Yamín Antonio Rubio Puente, en la Vocalía Secretarial de la 08 JDE.

¿Cuál es la respuesta del INE Coahuila?

Por su parte, Castillo Morales destacó que estos movimientos fortalecen el andamiaje institucional en una etapa clave para la planificación e implementación del proceso electoral. También reiteró el compromiso del INE Coahuila con la transparencia, la equidad y la integridad en todas las fases de organización y participación ciudadana.