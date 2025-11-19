Accidente de motociclistas deja a dos jóvenes lesionados en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de la delegación en la región carbonífera, informó que se está investigando un accidente de motociclistas que dejó a dos jóvenes lesionados en el cruce de las calles Futura y Gómez Farías en la colonia San Antonio.

Los afectados son Arlen, de 24 años, y Diego, de 24 años, quienes se encontraban en una motocicleta cuando sufrieron el incidente. La femenina se encuentra en un estado un poco más delicado, mientras que el masculino se encuentra estable. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del accidente.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que la investigación se inició después de que la madre de uno de los afectados acudiera al lugar del incidente y alertara a las autoridades. Los paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado está trabajando para abrir las líneas de investigación y determinar el probable responsable del accidente. Diego Garduño Guzmán informó que se están recopilando pruebas y se están realizando entrevistas para esclarecer los hechos.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se obtengan más detalles sobre el accidente. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos y encontrar al responsable.