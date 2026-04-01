Aumento del 20% en recaudación del impuesto predial en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, informó que la recaudación del impuesto predial registró un incremento cercano al 20 % en comparación con el año 2025, resultado que atribuyó principalmente al interés ciudadano motivado por la rifa de un vehículo.

El edil destacó que el incentivo de participar en el sorteo de un automóvil Renault modelo 2026, en color Gris Urbano, resultó atractivo para la población, lo que se tradujo en una mayor respuesta en el cumplimiento de esta contribución municipal.

"Con sus pagos nosotros estamos reflejando en obras y trabajos lo que ellos están aportando al municipio. Seguimos exhortando a que paguen el predial, aunque ya no haya descuentos, para ponerse en orden y en regla", expresó.

Flores Rodríguez subrayó que el compromiso ciudadano se ha visto reflejado de manera importante entre los sectores vulnerables, como adultos mayores, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, quienes cuentan con un 50 % de descuento permanente, beneficio que ha sido ampliamente aprovechado.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró el llamado a la población para mantenerse al corriente en sus contribuciones, al señalar que estos recursos permiten continuar con el desarrollo de obras y servicios en beneficio de toda la comunidad.