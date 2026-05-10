Conflicto entre mujeres en Sabinas termina con una persona herida

SABINAS, COAHUILA.- Un altercado entre varias mujeres y hombres registrado la mañana de este domingo 10 de mayo en la colonia Los Manzanos dejó como saldo una persona lesionada y varias mujeres detenidas por autoridades municipales, luego de que la discusión escalara hasta convertirse en una riña campal.

¿Cómo ocurrió el altercado?

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles José Ramos y Laurel, donde inicialmente un grupo de mujeres arribó a un domicilio para reclamar presuntos problemas personales a un hombre. De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales, las involucradas comenzaron a lanzar insultos y amenazas, exigiendo que salieran los habitantes de la vivienda para enfrentarse.

Acciones de la autoridad

La situación rápidamente salió de control y derivó en empujones, gritos e intercambio de agresiones físicas entre las personas involucradas, provocando alarma entre vecinos del sector, quienes observaron el incidente desde el exterior de sus hogares. Durante el conflicto, una persona resultó herida, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de las lesiones.

Aunque elementos policiacos no arribaron al sitio durante el enfrentamiento, posteriormente acudieron a un domicilio donde lograron la detención de las presuntas participantes, quienes ya se habían retirado del lugar. Fueron oficiales de Tránsito Sabinas quienes realizaron el aseguramiento de Andy "N", de 29 años; Melo "N", de 25; Wendy "N", de 23; Monserrat "N", de 26 años; y Abigail "N", de 22 años de edad.

Impacto en la comunidad

Las detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. Vecinos de la colonia Los Manzanos señalaron que este tipo de incidentes generan preocupación entre las familias del sector, por lo que solicitaron mayor presencia y vigilancia policiaca para evitar nuevos hechos de violencia.