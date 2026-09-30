Pronnif investiga riña en secundaria 3

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) solicitó información a la Secundaria Número 3 Héroe de Nacozari, luego de difundirse un video de una riña en la que un alumno es golpeado por varios compañeros.

Acciones de la autoridad

Norma Leija Martínez, subprocuradora de Pronnif en Frontera, informó que se giró un oficio al director del turno vespertino para solicitar el protocolo de atención y la ruta de actuación aplicada por el plantel educativo ante los hechos. También se requirieron los datos generales de los adolescentes involucrados, con el objetivo de que la dependencia pueda brindar seguimiento a todas las partes.

"Desafortunadamente existe ahí, pues en las plataformas digitales, un video que anda circulando, pero sí necesitamos que el plantel educativo nos rinda en tiempo y forma la información requerida", señaló.

Detalles confirmados

Leija Martínez indicó que Pronnif buscará tener un acercamiento con el alumno afectado, así como con los adolescentes involucrados en la agresión, para conocer la situación y brindar la atención correspondiente. Aclaró que la dependencia no puede determinar en este momento quién inició la confrontación o quién ejerció la violencia, por lo que esa situación deberá establecerse mediante el seguimiento de las autoridades competentes.

"Principalmente con el niño adolescente afectado y pues también ver la manera ahí de tener el acercamiento con los adolescentes agresores", explicó.

La funcionaria señaló que, una vez que el plantel entregue la información solicitada, Pronnif podrá avanzar en el seguimiento del caso y determinar las acciones correspondientes para la protección de los estudiantes.