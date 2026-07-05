Bebé Juanito recibe apoyo de colecta en Hospital General de Monclova

La solidaridad de la población quedó de manifiesto en la colecta organizada para apoyar al bebé Juan, conocido como Juanito, al reunirse una importante cantidad de artículos de primera necesidad que este viernes fueron entregados en el Hospital General 'Amparo Pape de Benavides', donde permanece bajo atención médica.

La iniciativa fue encabezada por la ciudadana Erika Jasmin de la Torre, quien explicó que la campaña nació con el propósito de brindar apoyo al menor y atender las necesidades que enfrenta durante su estancia hospitalaria. "Esta iniciativa nació en mi corazón al sentirme profundamente conmovida por la manera inusual en que el bebé Juanito llegó al mundo".

Antes de iniciar la colecta, mencionó que se comunicó con personal del Hospital General 'Amparo Pape de Benavides' y con la Subprocuradora de PRONNIF, con el objetivo de conocer las necesidades del bebé. Tras conocer lo que necesitaban, la colecta se enfocó en reunir pañales, toallitas húmedas, shampoo, cremas, sabanitas y leche, para la atención del recién nacido.

La organizadora destacó que personas de Castaños, Monclova, Saltillo e incluso de Nuevo León respondieron a la convocatoria con donaciones, con una gran muestra de solidaridad con el bebé. Gracias a esa participación, este viernes los apoyos fueron entregados directamente en el área correspondiente del hospital, los cuales fueron recibidos con agradecimiento por el personal de salud.

Erika Jasmin de la Torre afirmó que la respuesta obtenida confirma que la solidaridad y la empatía siguen presentes entre la población cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. "Tuvimos una muy buena respuesta de la población, con lo que confirmamos que existen muchas personas de buen corazón dispuestas a ayudar, verdaderamente la respuesta que tuvimos fue muy conmovedora".

Así mismo señaló que su motivación nace desde su fe y de la convicción de que estamos llamados a practicar el amor, la misericordia y la justicia, en donde señaló que cuándo se decide actuar desde estos principios, se puede marcar una verdadera diferencia en la vida de otros.