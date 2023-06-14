Rinde frutos gira de Piña a CDMX

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, se encuentra en la ciudad de México en busca de la aprobación de proyectos por más de 600 millones de pesos en materia de educación, deporte, para la reconstrucción del Cefare y limpieza y encauzamiento del arroyo Frontera.

A través de una entrevista telefónica, informó que su visita por aquella ciudad ya arrojó frutos y es que fue citado en la Comisión Nacional de Seguridad en donde se reunió con el Doctor Javier Miranda Nieto, Director Nacional del REPUVE.

"Nos informaron sobre cómo va avanzando el tema de los casi 7 mil vehículos que llevamos regularizado en la ciudad Frontera y bueno de cómo habremos de cerrar en lo que se decide si termina el día último de este mes el proceso de regularización y en calidad de mientras lo que hicimos fue que tenemos la confianza del director nacional y se van a abrir en vez de dos carriles tres carriles en ciudad Frontera", dijo.

Mencionó que esto significa que tendrán la oportunidad de regularizar diariamente entre 70 a 80 vehículos hasta que concluya el plazo.

También dio a conocer que estuvo en la SEMARNAT, en donde mantuvo una reunión con el maestro Alejandro Pérez, director General de Impacto y Riesgo Ambiental con quién vio el proceso de avance del proyecto del arroyo Frontera y una solicitud que hizo de un manifiesto de impacto ambiental contribuyendo al ejercicio que tienen en CONAGUA.

En los próximos días estará tocando puertas en SEDATU, PEMEX y otras instancias del Gobierno Federal para darle seguimiento a los proyectos que ingresó y ver si hay oportunidad ahora que se va abrir la cartera de hacienda haya la oportunidad de estar peleando por más y mayores recursos para Frontera.