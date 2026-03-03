Robo de cableado telefónico afecta a vecinos de colonia Roma: Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Habitantes de la colonia Roma denunciaron un nuevo intento de robo de cableado telefónico en su sector, situación que aseguran se ha repetido en las últimas semanas sin que haya presencia constante de vigilancia.

De acuerdo con vecinos de la calle Francisco de Luna, los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, entre las 3:30 y 4:00 horas, cuando sujetos a bordo de un vehículo cortaron con segueta el cableado de la empresa Telmex con la intención de sustraer el cobre.

Señalaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar. Hace aproximadamente 15 días, presuntamente los mismos individuos subieron a los techos de algunas viviendas para cortar otro tramo de cable, lo que dejó a varias familias sin servicio telefónico e internet por varias horas.

"Es raro que hagan rondines de vigilancia por aquí, casi no se ve patrulla en la madrugada", comentaron colonos, quienes manifestaron temor de que los robos continúen ante la falta de presencia policial.

Por su parte, el director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija, informó que solo se ha recibido un reporte formal relacionado con este caso y precisó que las afectaciones también se presentaron sobre el bulevar Miguel Blanco, donde únicamente fue dañada la red telefónica.

El funcionario aclaró que este tipo de incidentes no compete directamente a la Presidencia Municipal, por lo que exhortó a los afectados a presentar su queja ante la compañía telefónica correspondiente. Mientras tanto, vecinos reiteraron el llamado a reforzar la vigilancia en la colonia para evitar que se sigan registrando este tipo de hechos.