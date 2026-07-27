Detectan gusano en perro de Nadadores
El caso fue difundido por la propietaria del animal en redes sociales. Se suma a los tres contagios de gusano barrenador detectados previamente en ganado del municipio.
Resumen
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NADADORES, COAH.- Un perro dio positivo a gusano barrenador en el municipio de Nadadores, informó su propietaria a través de redes sociales, convirtiéndose en el primer caso difundido en un animal de compañía y sumándose a los tres contagios previamente detectados en ganado.
La ciudadana Rocío Alonzo publicó el caso en el grupo de Facebook Patitas San Buena (adopciones y perritos perdidos), donde explicó que el perro fue rescatado tras haber sido abandonado y que, posteriormente, presentó una lesión que resultó positiva a la plaga.
"Salió positivo al gusano barrenador. Ya hice el reporte a Presidencia y tuve que hablar con el encargado de Senasica, que muy gentil me apoyó", escribió.
La mujer señaló que el personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) acudió para revisar al animal, proporcionó el medicamento necesario y explicó el tratamiento; sin embargo, pidió apoyo para realizar las curaciones.
En respuesta a usuarios que ofrecieron ayuda, Rocío Alonzo explicó que necesitaba una persona que acudiera a aplicarle el polvo indicado por Senasica y realizar la curación correspondiente.
También manifestó que solicitó apoyo al Ayuntamiento de Nadadores para atender al perro, aunque hasta el momento de su publicación aseguró que no había recibido respuesta.
Este caso ocurre después de que autoridades agropecuarias confirmaran tres casos de gusano barrenador en ganado del municipio, por lo que las autoridades mantienen el llamado a reportar de inmediato cualquier herida sospechosa en animales para evitar la propagación de la plaga.