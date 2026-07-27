Monclova: 38 denuncias por fraude de visas a cargo de asesora migratoria

José María Lara Moreno, director general de Viajes Lara, informó que suman 38 presuntos casos de fraude relacionados con la tramitación de visas, presuntamente cometidos por una mujer que se hacía pasar como asesora migratoria y que, según dijo, operaba en Monclova, la Región Carbonífera y los Cinco Manantiales.

El empresario señaló que el sábado 25 recibió llamadas de personas de la Región Carbonífera que, tras conocer reportes difundidos en medios de comunicación, identificaron un patrón similar al que, aseguró, han denunciado otros afectados.

De acuerdo con Lara Moreno, algunas de las víctimas habrían entregado cantidades superiores a 20 mil pesos para supuestos trámites de visa, mientras que otras realizaron anticipos de 9 mil 500 pesos, sin recibir posteriormente el servicio ni el reembolso de su dinero. "Ya van a ser 38 demandas hasta ahorita", declaró.

Indicó que tres personas más están reuniendo documentación para integrarla a los expedientes que, dijo, serán presentados ante las autoridades correspondientes.

Lara Moreno aseguró que Viajes Lara brindará asesoría a los afectados y apoyo jurídico para quienes decidan presentar denuncias. "Invito a todas aquellas personas que fueron víctimas para que pasen a nuestras oficinas. Vamos a apoyarlos también con trámites legales para ayudar a la gente", afirmó.

Respecto al presunto modo de operar, explicó que la mujer citaba a los clientes en plazas públicas o distintos puntos de reunión, en lugar de atenderlos en un establecimiento fijo, además de solicitar depósitos bancarios para realizar los supuestos trámites. Por ello, exhortó a la ciudadanía a verificar que las agencias cuenten con oficinas establecidas y trayectoria comprobable antes de entregar dinero o realizar depósitos.

Asimismo, advirtió sobre personas que ofrecen este tipo de servicios desde otras ciudades mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, sin contar con un domicilio físico.

Durante la entrevista, Lara Moreno informó que la mujer señalada trabajó durante algunos meses en Viajes Lara hace aproximadamente cuatro o cinco años. Sin embargo, aseguró que dejó de colaborar con la empresa y posteriormente comenzó a ofrecer servicios de manera independiente.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que consideren haber sido víctimas a presentar su denuncia formal ante las autoridades y no dejarse intimidar por presuntas amenazas.