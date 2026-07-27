Drenaje colapsado en Colinas de Santiago causa grietas en viviendas de Infonavit

El drenaje colapsado en la colonia Colinas de Santiago sería la principal causa de las grietas registradas en algunas viviendas del programa Bienestar Infonavit, afirmó el síndico Leonardo Rodríguez.

El funcionario informó que se mantienen mesas de trabajo entre Simas y el área técnica del Infonavit para atender las afectaciones y resolver de fondo los problemas del entorno urbano en el sector.

Rodríguez explicó que derechohabientes del Infonavit acudieron a su oficina para solicitar información y plantear observaciones sobre las viviendas recién construidas, entre ellas problemas de drenaje, pavimento deteriorado y daños estructurales ocasionados por las lluvias.

"Nos comprometimos en ese momento a ayudar en la gestión. Hice contacto con Rosario Trujillo, coordinadora regional de las viviendas de Bienestar Infonavit, para trasladarle la inquietud de esos derechohabientes", señaló.

Indicó que la representante del Infonavit le informó que el Municipio de Monclova mantiene una mesa de trabajo con el área técnica del instituto para revisar las condiciones del sector.

Precisó que uno de los principales puntos de atención es el drenaje colapsado, particularmente en los pozos de visita, situación que genera escurrimientos de aguas residuales y humedad permanente en la zona.

"Hay una humedad permanente, muy visible. Es por este tema colapsado", señaló Rodríguez, al explicar que esta problemática podría estar relacionada con las cuarteaduras detectadas en algunas viviendas.

Agregó que los trabajos de coordinación con Simas y el Infonavit continuarán hasta lograr una solución definitiva tanto en la infraestructura sanitaria como en las condiciones del pavimento y el entorno urbano donde fueron edificadas las casas.