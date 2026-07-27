Manolo Jiménez propone fortalecer la legislación sobre maltrato animal

La presidenta de la Asociación Vocho Rescate Monclova, Oralia Castillo, respaldó la iniciativa anunciada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la legislación en materia de protección animal, al considerar que permitirá sancionar con mayor severidad los casos de maltrato.

La rescatista señaló que, tras años de documentar agresiones contra animales, la propuesta representa un avance para quienes han impulsado la defensa de los seres sintientes en el estado. "Me dio muchísimo gusto. Por fin voltearon a vernos, incluyendo a todos los rescatistas. Ahora se visibilizan más las sanciones a las que se puedan enfrentar quienes se atrevan a maltratar a los seres vivientes", expresó.

Castillo recordó que desde 2023, cuando participó en la creación de un Centro de Bienestar Animal, esperaban que disminuyeran los casos de maltrato; sin embargo, aseguró que las agresiones continuaron. Explicó que, durante ocho años de trabajo como rescatista, la asociación ha documentado más de 300 casos de maltrato animal, además de atender reportes ciudadanos recibidos a través de sus redes sociales.

Entre los casos registrados mencionó animales abandonados, golpeados, atropellados, amarrados sin agua o alimento, así como perros con enfermedades graves que fueron dejados por sus propietarios. También recordó el caso de una perrita llamada Milly, que presuntamente fue golpeada por un hombre que ingresó a un domicilio, agresión que provocó la muerte de sus crías.

La activista explicó que, cuando reciben un reporte, voluntarios acuden al lugar para dialogar con los propietarios y, en caso de que entreguen al animal, lo trasladan para recibir atención veterinaria, rehabilitación y posteriormente buscarle un hogar mediante adopción. Indicó que, a lo largo de su labor, la organización ha logrado dar en adopción más de mil animales rescatados.

Finalmente, señaló que el abandono y el maltrato continúan siendo una problemática cotidiana en municipios como Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco legal para proteger a los animales.