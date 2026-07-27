Ex trabajadores de AHMSA impugnan liquidación propuesta por la empresa

Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) anunciaron que impugnarán legalmente los montos establecidos en el listado de terminaciones laborales, al considerar que las cantidades propuestas están muy por debajo de lo que les corresponde por años de servicio.

El dirigente de ex obreros, Ervey Valenzuela de la Torre, afirmó que el movimiento no aceptará los pagos contemplados en la relación de acreedores, aun cuando ello implique prolongar el proceso de quiebra de la empresa. "Si así se vende Altos Hornos de México y vienen con esos pagos, no los vamos a aceptar", sostuvo.

Señaló que existe inconformidad entre trabajadores con hasta 43 y 44 años de antigüedad, quienes, aseguró, aparecen con montos cercanos a 420 mil pesos, pese a que algunos cuentan con laudos laborales por cantidades superiores a los 2.5 o 3 millones de pesos. "¿Cómo puede ser posible que después de toda una vida en AHMSA pretendan pagarles esas cantidades?", cuestionó.

Valenzuela de la Torre aseguró que desde el inicio del movimiento han recibido asesoría jurídica para defender los derechos de los trabajadores y confirmó que continuarán recurriendo a las vías legales para reclamar un pago que consideren justo. Explicó que los abogados del movimiento han sostenido que los recursos obtenidos por la venta de activos de la empresa debieron destinarse prioritariamente al pago de los trabajadores y criticó que, según su versión, esos recursos se hayan utilizado para cubrir gastos administrativos.

El dirigente reconoció que impugnar los montos podría retrasar aún más el procedimiento de quiebra; sin embargo, afirmó que quienes permanecen en el movimiento están dispuestos a esperar antes que aceptar liquidaciones que consideran insuficientes. "Estamos conscientes de que esto puede alargarse, pero también sabemos que no es justo aceptar esas cantidades", expresó.

Indicó que, a su juicio, aproximadamente la mitad de los ex trabajadores estaría dispuesta a aceptar los montos ofrecidos para concluir el proceso, mientras que el resto busca continuar la defensa legal. Asimismo, hizo un llamado a los ex empleados para analizar cuidadosamente las cantidades propuestas antes de aceptarlas, al considerar que no reflejan los años de servicio prestados a la siderúrgica.

Valenzuela de la Torre insistió en que los trabajadores buscarán que los pagos se realicen con base en el Contrato Colectivo de Trabajo o, en su defecto, mediante un esquema que se aproxime a las prestaciones que contemplaba dicho contrato. Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades federales para revisar el procedimiento de quiebra y garantizar que los ex trabajadores reciban una liquidación que, afirmó, corresponda a sus derechos laborales.