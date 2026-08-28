Cetis 46 estrena moderna sala audiovisual para estudiantes

Con una inversión cercana a 1.5 millones de pesos, el Cetis 46 inauguró su nueva sala audiovisual, como parte de las acciones de infraestructura y equipamiento que fueron presentadas durante el informe de rendición de cuentas de la directora Rocío Isabel Mata Quiñones.

La nueva sala fue remodelada de manera integral y cuenta con capacidad para aproximadamente 100 personas, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes un espacio adicional para actividades académicas y culturales.

Mata Quiñones explicó que el recinto podrá utilizarse para conferencias, semanas de cine, exposiciones y otras actividades, además de favorecer la convivencia y participación de los estudiantes.

La directora señaló que la inversión fue de aproximadamente 1.5 millones de pesos, de los cuales cerca de la mitad correspondió a recursos del programa La Escuela es Nuestra, mientras que el resto provino de aportaciones del comité de padres de familia.

La remodelación incluyó el cambio de piso, butacas, rehabilitación de paredes, impermeabilización y elementos decorativos. También se instaló una pantalla electrónica para las actividades que se desarrollen en el recinto.

Durante la presentación de resultados, la directora destacó además la rehabilitación de los baños de los alumnos, trabajos que incluyeron drenaje y renovación de las instalaciones sanitarias.

El plantel cuenta con 12 espacios sanitarios y alrededor de 36 tazas, distribuidos en diferentes áreas de la escuela. La inversión destinada a esta obra fue de aproximadamente 600 mil pesos.

Mata Quiñones señaló que los baños no habían sido remodelados desde la fundación del plantel, hace casi 47 años.

También se informó sobre la adquisición de 30 equipos de cómputo para los laboratorios, con una inversión aproximada de 400 mil pesos, recursos provenientes tanto de La Escuela es Nuestra como de aportaciones de los padres de familia.

La directora resaltó que, además de las mejoras en infraestructura, el plantel ha trabajado en actividades culturales, deportivas y académicas para fortalecer la formación de los estudiantes y su sentido de pertenencia.

En cuanto a la matrícula, Mata Quiñones destacó el crecimiento registrado durante su gestión. Explicó que recibió el plantel con 890 alumnos y que para el ciclo escolar que inicia el próximo 31 de agosto se cuenta con una matrícula de mil 342 estudiantes.

A casi dos meses de que el Cetis 46 cumpla 47 años, la directora destacó que las obras realizadas representan una renovación importante de distintos espacios del plantel.

Entre las mejoras también mencionó el techado del espacio cívico, realizado con una aportación de Roberto Piña, además de otros trabajos efectuados con recursos propios de la institución.