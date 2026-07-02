La Feria de San Buenaventura 2026 inicia su venta de boletos: artistas y rodeo internacional

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. - Con una cartelera artística de primer nivel y un rodeo internacional que repartirá una bolsa récord de 170 mil pesos, los organizadores de la Feria de San Buenaventura 2026 anunciaron el inicio de la venta de boletos para los principales espectáculos de la edición número 81 de las fiestas tradicionales.

Durante una rueda de prensa, el empresario Javier Flores y Juan Carlos Hernández, representante de JR Ticket y JR Sombreros, dieron a conocer los puntos de venta físicos y digitales, además de los detalles de los eventos que se desarrollarán durante la feria.

Hernández informó que los boletos estarán disponibles de manera física en JR Sombreros y en El Pirata Más Que Tacos, mientras que la ceremonia de coronación de la reina será el único evento cuyos accesos se venderán exclusivamente en las oficinas del Comité de la Feria.

Por su parte, Javier Flores destacó el esfuerzo realizado para integrar un cartel competitivo, pese al incremento en los costos de contratación de artistas y la limitada disponibilidad de fechas.

Reveló que la contratación de Yuridia requirió meses de negociaciones, ya que inicialmente su equipo rechazó la invitación. Finalmente, San Buenaventura consiguió una de las cerca de ocho presentaciones que la cantante ofrecerá este año en el país y una de solamente dos en Coahuila.

Añadió que los conciertos de Banda MS y Yuridia son los que registran la mayor demanda y se encuentran cerca de agotar el boletaje disponible.

La programación iniciará el sábado con la cuarta etapa del Circuito de Rodeo Wrangler, organizado por la empresa Ocho Segundos, donde también se presentará Caballo Dorado, agrupación que buscará revivir el ambiente de la música country en las competencias.

El domingo continuará el Palomazo Norteño y durante la segunda semana se presentarán el espectáculo Norteñazo, Conjunto Primavera, La Fiera de Ojinaga, Elías Medina y Banda MS, para concluir el sábado 18 con Yuridia.

Asimismo, se recordó que los conciertos de La Tropa Estrella, el 8 de julio, y Pily y Los Reyes del Camino, el 14 de julio, serán a beneficio del DIF Municipal de San Buenaventura. El acceso será mediante la entrega de un producto no perecedero o una aportación de 50 pesos.

Los organizadores también anunciaron que el Super Bull Internacional Rancho La Viga celebrará este año su décima edición como compañía de rodeo, aunque Rancho La Viga acumula cuatro décadas de trayectoria en este deporte.

El evento cerrará las actividades de la feria con la participación de jinetes nacionales e internacionales y una bolsa acumulada de 170 mil pesos en premios, considerada la más alta en la historia del certamen.

Hasta el momento se encuentran confirmados tres jinetes provenientes de Brasil y se espera la participación de competidores de Estados Unidos, además de representantes de distintos estados del país.

También competirán tres jinetes de la Región Centro de Coahuila, dos originarios de Frontera y uno de Castaños.

Los organizadores señalaron que la bolsa económica representa un importante atractivo para los competidores de alto nivel, quienes buscan sumar puntos y premios dentro de la temporada.

Además, durante el primer fin de semana se desarrollará la cuarta etapa del Circuito Wrangler con pruebas en diversas disciplinas adaptadas a las condiciones del recinto, donde participarán campeones estatales y nacionales, así como jóvenes que forman parte del circuito competitivo rumbo a la gran final programada para agosto.

Los responsables del rodeo confiaron en superar la asistencia registrada el año pasado y consolidar nuevamente a San Buenaventura como uno de los eventos vaqueros más importantes del norte del país.