Regresa el Mercadito Emprendedor en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura informa a toda la comunidad que a partir de este viernes 06 de marzo, el Mercadito Emprendedor regresa a su horario normal, fortaleciendo así los espacios destinados al impulso de la economía local.

De acuerdo con el aviso oficial, el mercadito se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria, en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, todos los viernes, brindando a las familias una opción más para consumir productos locales y apoyar a pequeños negocios.

El director de Fomento Económico, Rolando Salas, destacó que este programa continúa creciendo con la participación de más emprendedores, quienes encuentran en este espacio una plataforma para dar mayor visibilidad a sus marcas y fortalecer sus ventas.

Asimismo, se invita a los emprendedores de San Buenaventura a integrarse al Mercadito Emprendedor, el cual se desarrolla en los terrenos de la Feria —donde tradicionalmente opera "La Pulga de San Buena" los lunes— y que ahora también abre sus puertas los viernes para el intercambio de ideas, la promoción de artesanías, alimentos y diversos productos locales.