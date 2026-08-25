Jornada gratuita de atención a mascotas en San Buenaventura este 26 de agosto

San Buenaventura, Coah.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través de la Dirección de Salud, invita a la ciudadanía a participar en la Campaña de Cuidado y Protección Animal, además de sumarse a las acciones de limpieza que se realizarán durante la semana en las escuelas para prevención contra el dengue.

La directora de Salud, Rosa María Hipólito, informó que este miércoles 26 de agosto, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se llevará a cabo una jornada gratuita de atención para mascotas de compañía, como perros y gatos, en la Plaza Principal.

Durante la campaña se ofrecerán servicios sin costo que incluyen vacunación, desparasitación y orientación sobre el cuidado y protección animal, con el propósito de promover la salud y el bienestar de las mascotas.

Asimismo, del 24 al 28 de agosto se desarrolla la Semana de Prevención contra el Dengue, mediante labores de limpieza y descacharrización en instituciones educativas del municipio.

Las autoridades municipales exhortaron a directivos, maestros, padres de familia y estudiantes a colaborar manteniendo limpios los planteles y eliminando recipientes u objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Se invita a toda la población a participar activamente en ambas campañas y contribuir a mantener una comunidad más saludable y segura.