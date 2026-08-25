Saltillo acogerá la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

SALTILLO, COAH.- Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, del 10 al 13 de septiembre, con la participación de los 32 mejores arqueros del mundo en las modalidades de compuesto y recurvo.

El alcalde Javier Díaz informó que este viernes participó en una rueda de prensa en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENAR), en la Ciudad de México, como parte de la presentación del evento.

La competencia será organizada conjuntamente por el Gobierno de Coahuila, el Municipio de Saltillo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y World Archery México, organismo encabezado por Gabriel Ramos.

Díaz explicó que los participantes obtuvieron su clasificación tras sumar puntos en las diferentes etapas de la Copa del Mundo realizadas en distintos países durante 2026.

Serán ocho mujeres y ocho hombres en compuesto, así como ocho mujeres y ocho hombres en recurvo, para un total de 32 arqueros. Los ganadores de cada categoría serán campeones de la Copa del Mundo.

Las competencias se desarrollarán en el Centro Histórico de Saltillo, principalmente en Plaza de Armas y el Callejón Santo Cristo, donde también se habilitarán espacios para entrenamiento. "Las y los saltillenses van a tener la posibilidad de ver a los mejores arqueros del mundo", señaló el Alcalde.

Entre los participantes estarán los coahuilenses Matías Grande y Ana Paula Vázquez, quienes representarán a México con la posibilidad de obtener uno de los tres primeros lugares en sus respectivas categorías. Díaz destacó que la competencia tendrá alcance internacional, debido a la participación de arqueros de distintos países y a su transmisión en más de 70 países.

Para el público, se instalarán gradas en la zona de competencia, con el objetivo de facilitar el acceso de los asistentes al espectáculo deportivo.