Sara Pérez encabeza rosario en honor a la Virgen de Guadalupe en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó este viernes un rosario en honor a la Virgen de Guadalupe, realizado en la Presidencia Municipal, donde se congregaron empleados del Ayuntamiento, trabajadores sindicalizados y ciudadanos que acudieron a participar en la tradición guadalupana.

Durante el encuentro, la alcaldesa compartió que su fe forma parte esencial de su vida y de su labor pública. Señaló que desde niña fue educada en el catolicismo y que encomendar sus proyectos a la Virgen y a Dios es una práctica que mantiene hasta hoy. Afirmó que la fe le brinda la luz, paciencia y sabiduría necesarias para seguir guiando a Frontera.

Pérez Cantú destacó que el trabajo que se realiza desde la administración municipal está enfocado en fortalecer las fuentes de empleo, mantener la seguridad y promover la unidad entre la población. Añadió que estos son los principales deseos que pide para el municipio en el próximo año, junto con salud para continuar desempeñando su responsabilidad al frente del gobierno local.

La alcaldesa señaló que, en tiempos de crisis, es fundamental que las personas no pierdan la esperanza, aunque subrayó que también es necesario luchar y esforzarse para alcanzar las metas, y no limitarse a pedir sin trabajar por ello.

El rosario concluyó en un ambiente de reflexión y convivencia entre los asistentes, quienes se sumaron a la oración como parte de las celebraciones previas al 12 de diciembre.